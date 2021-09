Dani Alves se despede do São Paulo: ‘Obrigado por permitir realizar o meu sonho de criança’

Apesar de estar saindo do clube pela porta dos fundos, o lateral-direito utilizou um tom amistoso para comentar sua passagem pelo Tricolor

Reprodução/SPFC Daniel Alves domina a bola no peito durante partida do São Paulo no Morumbi



Daniel Alves utilizou sua conta no Instagram na tarde desta sexta-feira, 17, para se despedir do São Paulo. Apesar de estar saindo do clube pela porta dos fundos, o lateral-direito utilizou um tom amistoso para se referir ao Tricolor. Torcedor são-paulino quando criança, o veterano agradeceu a instituição por “realizar seu sonho”. “Eu venho aqui simplesmente dizer muito obrigado a todos, sem exceção nenhuma, por terem feito os seus melhores sempre e por terem me acolhido tão bem. Obrigado por me permitir realizar o meu sonho de criança. Obrigado”, escreveu em publicação feita na rede social.

A saída de Daniel Alves do Morumbi não deixar de ser conturbada. Os departamentos jurídico e financeiro do São Paulo se reuniram nos últimos dias com representantes agentes do jogador para selar a rescisão do contrato. Contratado em agosto de 2019, o ala chegou como um dos reforços mais badalados da história do clube, com o salário astronômico de R$ 1,5 milhão. A diretoria são-paulina, entretanto, não conseguiu arcar com os vencimentos, deixando a dívida acumular ao longo dos meses. Irritado com a postura do clube, o lateral-direito demonstrou publicamente sua insatisfação até dizer que não jogaria mais pelo Tricolor com a situação pendente.

A cúpula do São Paulo, assim, decidiu por afastar o atleta do grupo de Hernán Crespo e acertar a rescisão. Ao todo, o veterano atuou em 95 partidas, anotou 10 gols e distribuiu 15 assistências. Além disso, ele participou da conquista do Campeonato Paulista 2021, ajudando o time a sair da fila de oito anos. No acordo, ficou estabelecido que o Tricolor pagará R$ 25 milhões ao veterano, sendo R$ 18 milhões que a agremiação paulista já devia, além de R$ 7 milhões de uma multa por romper o vínculo, durante cinco anos. Assim, a partir de janeiro do ano que vem, a agremiação paulista depositará R$ 417 mil por mês na conta do atleta até o fim de 2026.