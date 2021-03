Meia da base do São Paulo polemiza ao dizer que clube está montando ‘time sub-40’

A resposta de Victor Hugo refere-se aos reforços do Tricolor, que já anunciou o zagueiro Miranda (36), o meia William (34) e o atacante Éder (34), todos com idades consideradas avançadas

Reprodução/São Paulo FC Miranda é o novo reforço do São Paulo



Victor Hugo, meio-campista do time sub-20 do São Paulo, entrou em uma polêmica ao responder perguntas de torcedores em sua conta no Instagram. Questionado se tinha a ambição de ser titular na equipe comandada por Hernán Crespo, o atleta respondeu que seria difícil devido às contratações de jogadores mais velhos. “Hoje em dia está f***. Os caras estão montando um time sub-40”, disse através da ferramenta “Stories” da rede social.

A resposta de Victor Hugo refere-se aos reforços do São Paulo, que já anunciou o zagueiro Miranda (36), o meia William (34) e o atacante Éder (34), todos com idades consideradas avançadas. Além deles, o clube também conta com outros veteranos, como Daniel Alves (37), Hernanes (35) e Reinaldo (31), todos com mais de 30 anos. A declaração, como já era esperado, repercutiu negativamente, com muitos torcedores são-paulinos reclamando da postura do garoto. Por isso, Victor Hugo se retratou e lembrou da sua história no time do Morumbi. “Estou há uma década nesse clube, estou vendo algumas pessoas me interpretando de forma errada… Só quero dizer que não houve nenhuma maldade, sou cria e a favor da instituição, aqui é São Paulo nem tenta”, defendeu.

Victor Hugo, da base, postou um storie fala do do São Paulo sub-40. O jogador se retratou e falou que está "há uma década no clube e aqui é São Paulo". O que você acha, torcedor? 🤔 pic.twitter.com/jPud5lR7P5 — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) March 24, 2021