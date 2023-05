Dorival Júnior é o treinador com melhor início no São Paulo desde 1986

Com o triunfo sobre o Academia Puerto Cabello (Venezuela), o técnico chegou a dez partidas de invencibilidade em seu retorno ao clube paulista

WILSON CASTRO/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dorival Júnior ainda não sabe o que é perder em seu retorno ao São Paulo



Contratado para substituir Rogério Ceni no fim de abril, Dorival Júnior ainda não sabe o que é perder em sua segunda passagem pelo São Paulo. Com o triunfo sobre o Academia Puerto Cabello (Venezuela), na última terça-feira, 23, o treinador chegou a dez partidas de invencibilidade em seu retorno ao clube paulista. Sob a batuta do novo comandante, o Tricolor coleciona seis vitórias (América-MG, Ituano, Internacional, Sport, Vasco e Puerto Cabello), além de quatro empates (Coritiba, Tolima, Fortaleza e Corinthians). Segundo o historiador e jornalistas Michael Serra, a sequência invicta não era repetira por um técnico em início de trabalho desde 1986, com Pepe. O melhor começo, por sua vez, é do treinador uruguaio Ramón Platero, que não perdeu em suas 18 partidas iniciais, em 1930.