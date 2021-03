Muricy Ramalho se recupera de quadro de diverticulite e retorna ao CT do São Paulo

O coordenador técnico de futebol do Tricolor estava afastado de sua função desde sábado, 27, quando recebeu orientação médica para permanecer em casa

Reprodução/São Paulo FC Muricy Ramalho está de volta aos trabalhos no São Paulo



O São Paulo comunicou na manhã desta terça-feira, 30, que Muricy Ramalho, coordenador técnico de futebol do clube, se recuperou de um quadro de diverticulite e está de volta aos trabalhos no centro de treinamento, localizado na Barra Funda. Através das redes sociais, o Tricolor postou uma foto do ídolo da torcida, que estava afastado de sua função desde sábado, 27, quando recebeu orientação médica para permanecer em casa depois da crise. Vale lembrar que o problema o acompanha desde os tempos de treinador – em 2015, no comando do time paulista, ele precisou ser internado para passar por um tratamento.

Atualmente, além de coordenar as equipes inferiores do São Paulo, Muricy Ramalho também é o elo entre a diretoria e os jogadores do time principal. Fora isso, ele também participa das negociações – o tricampeão do Brasileiro no clube foi fundamental na contratação do treinador argentino Hernán Crespo e do retorno do zagueiro Miranda. A expectativa dele e da cúpula são-paulina é ainda fechar com um defensor canhoto para o restante da temporada. Com o Campeonato Paulista paralisado devido ao agravamento da pandemia, o Tricolor treina esperando uma definição das autoridades, sem ter data para a próxima partida.