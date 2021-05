Borussia Dortmund faz 4 a 1 no RB Leipzig e é campeão da Copa da Alemanha

Sancho e Haaland marcaram dois gols cada e Olmo diminuiu; esse é o quinto título do clube na competição

Após quatro anos o Borussia Dortmund voltou a conquistar a Copa da Alemanha. Na tarde desta quinta-feira, 13, a equipe auri-negra venceu o RB Leipzig por 4 a 1 no estádio olímpico de Berlim e levou seu quinto título da competição. Em um primeiro tempo com bastante intensidade, o Dortmund abriu o placar logo aos cinco minutos, com Jadon Sancho chutando de fora da área. O Leipzig nem teve tempo de se reorganizar e aos 28, Erling Haaland passou com tudo pela defesa e marcou o segundo da equipe. Nos acréscimos, Sancho fez mais um em lance que foi anulado pelo bandeirinha, mas confirmado pelo VAR.

No segundo tempo, o Leipzig voltou melhor e conseguiu marcar seu único gol aos 26 minutos, com Olmo. Pelo lado do Dortmund, Hazard e Sancho perderam duas chances incríveis de ampliar o marcador, até que Haaland apareceu para resolver aos 42 minutos e, mesmo desequilibrado, tirou o goleiro Gulácsi da jogada e fez o quarto. A festa do título foi emocionante para o lateral polonês Piszczek, que aos 35 anos e depois de 11 temporadas, se despede do clube. Marco Reus foi um dos melhores atletas em campo e levantou o troféu como capitão.