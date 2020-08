Ex-São Paulo, Éverton é apresentado no Grêmio: ‘Foi fácil; desde o 1º contato, dei o ok’

O jogador foi envolvido em uma troca com o atacante Luciano, que reforçará o clube paulista

Lucas Uebel/Grêmio FBPA Éverton foi apresentado como novo reforço do Grêmio na manhã desta quinta-feira, 20



Apresentado oficialmente pelo Grêmio no Rio de Janeiro, onde o time enfrentou o Flamengo na última quarta-feira, 19, e jogará contra o Vasco no próximo domingo, 23, o meia-atacante Éverton foi apresentado como reforço para o técnico Renato Gaúcho depois de uma troca com o São Paulo pelo atacante Luciano. A expectativa dele é poder estrear logo pelo clube gaúcho, se possível já neste final de semana, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. “Sobre o jogo contra o Vasco, vai depender da conversa com o treinador. Estou me sentindo bem. Vinha treinando no São Paulo normal, então fisicamente estou bem”, disse Éverton, que assinou contrato com o Grêmio até dezembro de 2022.

O Grêmio ficou com 50% dos direitos econômicos de Éverton, enquanto cedeu ao São Paulo os 50% que tinha de Luciano. A negociação foi uma troca simples, sem investimentos por parte dos clubes. “Foi muito fácil”, disse Éverton. “Desde o primeiro contato que tive, dei o OK. Minha família está bastante contente. O Grêmio é uma equipe gigante, nos últimos anos vem conquistando títulos. Estou muito feliz, acho que já falei essa palavra muitas vezes na coletiva (risos). Agora é trabalhar”, completou. O meia-atacante de 31 anos comemorou a chance de poder trabalhar com Renato Gaúcho. “O professor Renato, não tive contato pessoalmente ainda. Mas é um treinador que sempre tentou a minha contratação, desde a época do Flamengo. É um cara vencedor, está há muito tempo no Grêmio. Foi um craque, agora um grande treinador. Estou muito feliz de trabalhar com ele, acho que foi essencial na minha contratação”, afirmou.

O que Éverton não quer é qualquer comparação com seu xará, Everton Cebolinha, que fez história no Grêmio e recentemente foi negociado com o Benfica, de Portugal, a pedido do técnico português Jorge Jesus. O meia-atacante promete bastante empenho para chegar perto do que o agora ex-atleta gremista fez. “Trabalhando bastante. Ter que correr bastante. O Cebolinha tem a história dele no Grêmio, isso é inapagável, jogador super campeão, de Seleção Brasileira. Fico feliz de estar no Grêmio e que teve um craque aqui também. Mas tem vários jogadores que tem que elogiar também”, finalizou.

*Com informações do Estadão Conteúdo