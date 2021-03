Fora do São Paulo, Rogério Ceni comemora dez anos do 100º gol abraçado a outra torcida

Há uma década, o ‘Mito’ fazia história diante do Corinthians, em Barueri; de lá para cá, Ceni trocou luvas por prancheta, saiu do Tricolor brigado e reencontrou a glória no Fortaleza e no Flamengo

André Lessa/Estadão Conteúdo - 27/03/2011 Rogério Ceni comemora o seu histórico centésimo gol, marcado contra o rival Corinthians



Rogério Ceni atingiu a marca de cem gols na carreira há exatamente dez anos, no dia 27 de março de 2011, na vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Corinthians, na Arena Barueri, em confronto válido pelo Campeonato Paulista. Além de fazer a festa dos torcedores em todo o país, o goleiro se consolidou como principal nome da história do Tricolor ao conseguir o feito histórico diante do maior rival. Uma década depois, entretanto, o “Mito”, como ficou conhecido entre os são-paulinos, não permanece ídolo de apenas uma torcida. Mesmo tentando o sucesso como treinador no clube do Morumbi, foi no Fortaleza e, mais recentemente, no Flamengo que ele conquistou as suas glórias à beira do gramado e cativou novos fãs.

Logo após anotar o centésimo, Ceni ganhou homenagens do São Paulo, viu o seu feito ser noticiado internacionalmente e foi parabenizado até pela Fifa, a entidade máxima do futebol mundial. Tocando a sua carreira no Tricolor, o arqueiro ainda participou do inédito título da Copa Sul-Americana, em 2012, o seu 18º no clube do Morumbi, onde pendurou as luvas e as chuteiras em 2015. Após um ano de estudos e viagens pela Europa, o “Mito” deu o pontapé inicial em sua carreira como técnico e foi contratado, como não poderia ser diferente, pela agremiação paulista.

O começo da trajetória de Ceni no banco de reservas do São Paulo até se mostrou animador, com o jovem treinador utilizando atletas oriundos das categorias de base e idealizando um time com viés ofensivo. A passagem, entretanto, durou apenas seis meses e ficou marcada por eliminações precoces no Paulistão, na Copa do Brasil e na Sul-Americana, que fizeram o então presidente Leco demiti-lo. Rogério deixou o clube frustrado por não ter tido respaldo da diretoria. A contragosto, ele viu peças importantes daquela equipe, como Luiz Araújo, David Neres e Thiago Mendes, serem negociadas logo depois do início de seu trabalho.

A reviravolta como treinador deu-se em outro time de três cores, o Fortaleza, também conhecido como Tricolor (de Aço). Contratado em 2018, o ex-goleiro conseguiu a autonomia e confiança que tanto buscava e, entre erros e acertos, tornou-se um dos principais técnicos da história do clube cearense. Além de participar ativamente na reestruturação do Leão do Pici, Rogério trouxe resultados, faturando o título da Série B do Campeonato Brasileiro, o bicampeonato Cearense e a Copa do Nordeste. A torcida, é verdade, não ficou contente com as despedidas para o Cruzeiro, em 2019, e para o Flamengo, na metade do ano passado, mas segue venerando o técnico, que mudou a equipe cearense de patamar.

No Rubro-Negro, Ceni causou desconfiança da torcida após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, mas fechou a temporada 2020, prorrogada até fevereiro deste ano por causa da pandemia da Covid-19, com o título do Campeonato Brasileiro, algo que parecia improvável quando foi anunciado. Agora, aprovado por parte da torcida do Flamengo, ele tentará recolocar o time no topo da América do Sul. Os são-paulinos, por sua vez, aguardam um possível retorno do eterno goleiro-artilheiro, algo que não deverá acontecer tão cedo.