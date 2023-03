Exclusivo: São Paulo deve anunciar em breve a contratação de atacante Michel Araújo, do Fluminense

Contratado em 2020 pelo Tricolor das Laranjeiras, o uruguaio fez 56 partidas pela equipe carioca, contabilizando 3 gols e 4 assistências

Marcelo Gonçalves/Fluminense Michel Araújo está na mira do São Paulo



O São Paulo está muito perto de anunciar a contratação de Michel Araújo, do Fluminense. De acordo com o repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, o atacante de 26 anos deve chegar por empréstimo até o final da temporada. Formado nas categorias de base do Racing (Uruguai), o uruguaio ainda passou pelo Villa Teresa antes de vestir a camisa do Tricolor das Laranjeiras. Contratado em 2020, o jogador fez 56 partidas pela equipe carioca, contabilizando 3 gols e 4 assistências. Entre 2021 e 2022, o velocista chegou a ser emprestado para o Al-Wasl (Emirados Árabes Unidos), balançando as redes 13 vezes em 33 jogos. De volta ao Flu, o atleta recebeu poucas oportunidades de Fernando Diniz. Conhecido por atuar pelos lados do campo, Michel Araújo chegaria para disputar posição com David, Alisson, Caio e Pedrinho – o último está afastado por ser acusado de agredir a ex-namorada.