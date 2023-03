Pedrinho pede afastamento do SPFC em meio a acusações de violência doméstica

Atacante afirmou em nota que decisão foi tomada em acordo com a diretoria tricolor

Atacante foi contratado no início da temporada como reforço



O atacante Pedrinho, de 23 anos, anunciou na noite desta sexta-feira, 3, seu afastamento do São Paulo dias depois que sua ex-namorada, Amanda Alves, registrou um boletim de ocorrência sobre violência doméstica. Em nota publicada no Instagram, o jogador explicou que a decisão foi tomada em conjunto com a diretoria. “Em respeito ao São Paulo Futebol Clube e aos milhões de torcedores e torcedoras, gostaria de informar que, na tarde desta sexta-feira, alinhado com a diretoria do clube, pedi o meu afastamento temporário das atividades. Tomei essa decisão para priorizar e colaborar, de forma exclusiva, com o trabalho das autoridades para esclarecer, o mais rápido possível, todas as acusações registradas ao meu respeito para que, em breve, possa retomar a minha carreira. Aproveito para agradecer à minha família e à minha empresária, Roberta, que estão me apoiando de maneira incondicional”, diz o texto. Com o afastamento, Pedrinho está fora do jogo do próximo domingo contra o Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista. O São Paulo está classificado para as quartas de final e deve enfrentar o Água Santa.