Fernando Diniz explica motivo de Pato ter virado reserva no São Paulo; entenda

Atacante sequer entrou na vitória do Tricolor paulista sobre o Fortaleza, no Morumbi, na última quinta-feira, 13

Reprodução/SPFC Fernando Diniz é o treinador do São Paulo



O São Paulo voltou a campo na última quinta-feira, 13, e venceu o Fortaleza por 1 a 0, no Morumbi, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto diante dos nordestinos, o treinador Fernando Diniz optou por uma mudança técnica e tática em relação aos titulares que deram vexame contra o Mirassol. O comandante do Tricolor optou por colocar Liziero na vaga de Alexandre Pato, modificando a estrutura da equipe. Logo após o confronto, durante entrevista coletiva na sala de imprensa, Diniz explicou que a alteração foi circunstancial e que o atacante não tem lugar cativo entre os onze principais.

“Para esse jogo foi essa a possibilidade que achei melhor. Eu não sou de determinar uma coisa para sempre. Se eu achar que o Pato, em determinado momento, pode jogar do lado, certamente eu colocarei. Mas para esse jogo foram as opções que eu achei que se encaixavam melhor com a maneira que a equipe estava em campo”, disse o treinador do São Paulo, que não utilizou Pato ao longo de todo o duelo.

Na coletiva, Diniz disse estar satisfeito com a qualidade do plantel são-paulino e confirmou que o time pode ter reforços pontuais. “O elenco é bom. Desde quando cheguei aqui falei que o elenco era bom. Estávamos fazendo um primeiro semestre muito bom, aí teve a pandemia, esses dois jogos que fomos muito mal (Bragantino e Mirassol), mas o elenco é muito bom. Pode ser que tenha uma ou outra contratação pontual, mas é um elenco que me satisfaz. Temos vários jogadores de Cotia que eu aposto e gosto, a medida que o trabalho vai evoluindo eles vão pegando confiança, aí podemos apostar neles”, declarou o técnico.

O Tricolor paulista fez a sua estreia no Brasileirão contra o Fortaleza, já que a partida diante do Goiás, válida pela primeira rodada, foi adiada devido ao alto número de casos no elenco esmeraldino. Agora, a equipe se prepara para enfrentar o Vasco, em São Januário, no próximo domingo, 16.