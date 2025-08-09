Ferroviária e São Paulo empatam sem gols no primeiro jogo das quartas de final do Brasileiro Feminino

Decisão fica em aberto para a partida da volta, marcada para sábado (16), no Morumbi, cada das tricolores

Rebeca Reis/CBF Ferroviária e São Paulo disputam vaga para semifinal do Brasileiro Feminino



Em uma releitura da semifinal de 2024, São Paulo e Ferroviária entraram em campo neste sábado (9) pelo primeiro jogo das quartas de final do Brasileiro Feminino, e o encontro passou em branco sem gols para nenhum dos dois lado e com a decisão em aberto, para partida da volta, marcada para sábado (16), no Morumbi, cada das tricolores. Se o primeiro tempo da partida foi frio, com poucas oportunidades, o segundo foi mais truncado e faltoso, com as equipes chegando a área adversária mais não conseguindo converter em gols.

No primeiro tempo, quem chegou a primeira chegada foi da Ferroviária, após um lançamento de Fátima Dutra dentro da área, Milena cabeceou e a bola raspou na trave tricolor. Só que depois desse lance, pouco aconteceu no jogo. A Locomotiva até tentava criar, mais pela esquerda com a Fátima Dutra que acabou de ser campeã da Copa América com a Seleção Brasileira, mas não levava perigo para a área adversária. Já o São Paulo, esperava as ações da Ferroviária para tentar criar algo, o que fez com que o time pouco chegasse a área adversária e as atacantes não pegavam na bola. Quando pegavam era para ajudar na marcação. A melhor chance do São Paulo, que também foi a do jogo até os 29 minutos do primeiro tempo, foi em uma chegada da lateral Bia Menezes pela esquerda, que conseguiu encaixar um chute par ao gol e obrigou a goleira Luciana a espalmar e jogar para escanteio.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O jogo truncado e sem criação permaneceu até o final do primeiro tempo. Já na volta para a etapa final, as equipes foram para cima. A Ferroviária ameaçou com Vendito, enquanto o São Paulo respondeu com Isa, que chutou em cima da goleira. Com as duas equipes buscando o resultado, a partida ficou pegada, com os dois times criando e fazendo falta para barrar a ofensividade dos adversários. A melhor chegada foi da Ferroviária, em uma cabeçada de Fátima Dutra, mas Carlinha fez uma ótima defesa e evitou o que poderia ser o primeiro gol do jogo.

Thiago Viana, que renovou contrato com São Paulo recentemente, mexeu no jogo. Tirou Anny, Robinha e Crivelari, e colocou Karla Alves, Carol GIl Natahen. Mas as mudanças não surtiram tanto efeito e no final do jogo foi a Ferroviária que pressionou as tricolores, com duas chances de bola parada na entrada da área, mas sem conversão em gol. As equipes, que são se enfrentar três vezes em um intervalo de 10 dias, voltam a jogar no meio da semana pelo Campeonato Paulista. O São Paulo enfrenta o Realidade Jovem na quarta-feira (12) às 18h. Já a Ferroviária encara o Corinthians, atual líder da competição, na terça-feira (12) às 18h.