Fim do sonho? Alvo do São Paulo, Benedetto é emprestado pelo Olympique ao Elche

Depois da tentativa de recontratar Jonathan Calleri falhar, a diretoria do Tricolor concentrou todos os seus esforços em adquirir Benedetto, mas a negociação não avançou devido a falta de acordo com representantes do atleta

Reprodução/Elche Benedetto foi emprestado do Olympique ao Elche



O São Paulo chegou a ficar muito perto de anunciar o atacante Darío Benedetto como principal reforço do time para o segundo semestre de 2021. A negociação, no entanto, não teve um desfecho positivo devido a falta de acordo entre dirigentes tricolores e representantes do atleta. Nesta quinta-feira, 19, o sonho dos são-paulinos em contar com o centroavante pode ter acabado. Isto porque o Olympique de Marselha, dono dos direitos federativos do jogador, emprestou o argentino ao Elche, da Espanha, por um ano, ou seja até a metade de 2022.

No anúncio, Olympique e Elche não informaram os valores da transação de Benedetto, que tem 31 anos e coleciona passagens por vários times. Revelado pelo Arsenal de Sarandí, o atacante também jogou no Defensa Y Justicia, Gimnasia y Esgrima, América do México, Toluca e Boca Juniors. No último, o centroavante teve trajetória de sucesso, sendo o principal jogador do time argentino no vice-campeonato da Libertadores de 2018 — naquela campanha, ele marcou cinco gols em seis jogos, sendo três somente contra o Palmeiras, em partidas válidas pelas semifinais. Já no Olympique de Marseille, seus números foram mais modestos. Contratado em agosto de 2019, o atacante somou 69 partidas, com 17 bolas na rede e cinco assistências.

Depois de ver a negociação com Jonathan Calleri fracassar, a diretoria do Tricolor concentrou todos os seus esforços em adquirir Benedetto. A ideia da cúpula são-paulina era fechar o negócio a tempo de inscrever o atleta nas partidas das quartas de final da Copa Libertadores, diante do Palmeiras. Sem sucesso, o time treinado por Hernán Crespo enfrentou o rival com Pablo na posição. Na partida de volta, realizada na última terça-feira, o atacante chegou a ter uma clara oportunidade para empatar a partida, mas acabou chutando para fora. Na sequência, o Alviverde marcou mais duas vezes e decretou a eliminação do São Paulo. A equipe do Morumbi, agora, volta a focar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, as duas competições que restaram na temporada 2021.