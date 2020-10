Flamengo: Lesão na panturrilha direita tira Rodrigo Caio do confronto contra o São Paulo

Zagueiro sentiu incômodo durante treino desta sexta-feira, 30, e já iniciou tratamento

Reprodução/ Twitter Rodrigo Caio se machucou durante treino nesta sexta-feira, 30



Uma lesão na panturrilha direita, sofrida no treino desta sexta-feira, 30, tirou o zagueiro Rodrigo Caio do jogo do Flamengo contra o São Paulo, domingo, às 16 horas (horário de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube da Gávea informou por meio de suas redes sociais que o jogador foi submetido a exames e já iniciou tratamento. O zagueiro estava em final de recuperação de um edema ósseo no joelho sofrido nos treinamentos da seleção brasileira no período dos dois primeiros jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar.

Sem Rodrigo Caio, o técnico Domènec Torrent tem como opções para compor a dupla de zaga Gustavo Henrique, Thuler, Natan, Gabriel Noga e Léo Pereira. Os dois últimos foram os escolhidos pelo técnico espanhol na vitória de quarta-feira, contra o Athletico-PR, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, em Curitiba. Rodrigo Caio se junta à lista de machucados, que conta com Gabriel Barbosa, Diego e Arrascaeta. Willian Arão e Thiago Maia, suspensos, também estão fora do jogo de domingo.

O atleta Rodrigo Caio sentiu dores na panturrilha direita no treinamento desta sexta-feira (30.10). Exame constatou lesão no local. Iniciou tratamento. #CRF — Flamengo (@Flamengo) October 30, 2020

*Com informações do Estadão Conteúdo