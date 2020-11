Flavio Prado vê SPFC com vantagem ‘enorme’ sobre o Fla: ‘80% de chances de classificação’

Confira o debate do Grupo Jovem Pan após o confronto entre o Rubro-Negro e o Tricolor na Copa do Brasil

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/ALEXANDRE DURÃO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO/ Flavio vê o São Paulo favorito para avançar contra o Flamengo na Copa do Brasil



O São Paulo até foi sufocado e deu indícios de que não aguentaria a pressão do Flamengo, na noite da última quarta-feira, 11, no Maracanã. Ainda assim, o time de Fernando Diniz respondeu bem na segunda etapa e conseguiu uma vitória sobre o Rubro-Negro por 2 a 1, em jogo de ida válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Desta forma, o Tricolor precisa de apenas um empate, na semana que vem, para garantir a classificação no Morumbi. No entendimento do comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, a vantagem do conjunto paulista é ‘enorme’.

“O tamanho do passo que o São Paulo dá para a classificação é enorme. Estamos falando de encaixe com o Flamengo… Os jogadores do Flamengo pensam nisso também. O jogo não casa. Quando o São Paulo joga melhor, ele faz quatro sobre o time carioca. É lógico que o Flamengo tem time para vencer no Morumbi. Ainda assim, com a equipe carioca saindo para o jogo e dando espaço, ele pode ser surpreendido. A chance do São Paulo passar é enorme! Entra no próximo jogo com 80% de chances de classificação, pelo menos. Tudo isso! O Flamengo vai ter que arrisca no campo adversário… ficou complicado!”, disse durante o programa Fim de Jogo.

Para avançar na competição, o Flamengo precisará vencer o São Paulo por dois ou mais gols de diferença no tempo regulamentar. Um triunfo rubro-negro pelo placar mínimo leva a decisão para as penalidades, enquanto qualquer outro resultado beneficia o time paulista. Antes disso, as equipes voltam a concentrar suas forças no Campeonato Brasileiro, no próximo final de semana.

Assista ao debate abaixo: