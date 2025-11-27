Jovem Pan > Esportes > Futebol > São Paulo > Fluminense x São Paulo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Fluminense x São Paulo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

  27/11/2025 20h00
Arte/Jovem Pan Fluminense x São Paulo Times disputam vaga direta para a Libertadores

Fluminense e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (27), em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 20h (de Brasília), com narração de Fausto Favara, comentários de Flavio Prado e reportagens de Giovanni Chacon no YouTube.

