Líderes do elenco do São Paulo criticam manutenção de Ceni após atrito com Marcos Paulo

A diretoria do São Paulo optou por não demitir Rogério Ceni após o desentendimento com o atacante Marcos Paulo, ocorrida na reapresentação do elenco após a eliminação precoce no Paulistão. Em reunião envolvendo direção, técnico e elenco, na última quinta-feira, 16, o comandante são-paulino ganhou respaldo para continuar seu trabalho. De acordo com jornalista Gabriel Sá, entretanto, o clima na Barra Funda ainda está pesado. Segundo informações obtidas pelo repórter do Grupo Jovem Pan, o treinador não se desculpou com o jovem pela dura mais ríspida e apenas passou a programação de treinamentos dos próximos dias. O “Mito” ainda pediu união do grupo, mas não reconheceu qualquer erro na bronca dada ao atleta recém-contratado. A postura, assim, revoltou as lideranças do time, que continuam pedindo a saída do técnico.

O conflito entre Rogério Ceni e Marcos Paulo começou após o atacante usar sua conta no Instagram, depois da queda para o Água Santa, com uma mensagem enigmática. “Hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa”, escreveu o jogador, que também curtiu comentários críticos ao treinador. Na reapresentação do grupo ao CT da Barra Funda, na última quarta-feira, o técnico cobrou o jovem de maneira firme na presença dos demais companheiros. Acuado, o atleta ficou sem reação e pediu desculpas. De acordo com informações do jornalista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, parte do elenco não gostou do utilizado pelo comandante na abordagem e reclamou com a diretoria do Tricolor. O entrevero aumentou a crise no clube, que ainda amarga a eliminação no Estadual e passa por uma reformulação no departamento médico depois do alto número de lesionados. Sem competições neste mês, o São Paulo tenta entrar em harmonia para começar bem na Copa Sul-Americana e no Brasileirão em abril.