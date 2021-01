Luciano é dúvida no São Paulo para jogo contra o Bragantino

Com inflamação na perna esquerda, artilheiro do Tricolor no Campeonato Brasileiro pode perder primeiro compromisso da equipe neste ano

O atacante Luciano é dúvida para o jogo congra o Red Bull Bragantino devido a uma inflamação na perna esquerda



Devido a uma inflamação na perna esquerda, o São Paulo poderá ficar sem o atacante Luciano em seu primeiro compromisso em 2021, o jogo contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, 6, no estádio Nabi Abi Chedid, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro de 2020 (que só terminará em fevereiro deste ano). Com 12 gols, o ex-gremista é o artilheiro do Tricolor paulista no Nacional. O departamento médico são-paulino fará avaliações diárias até o dia do jogo para saber se Fenando Diniz poderá contar com o camisa 11.

O volante Luan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o atacante reserva Pablo, lesionado, também desfalcarão o São Paulo. O ex-jogador do Athletico-PR, aliás, seria um candidato natural à vaga de Luciano. Vitor Bueno e Tchê Tchê a disputam. O versátil volante desempenhou com competência a função de atacante na expressiva vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 0, mas não teve desempenho tão satisfatório contra o Grêmio, na última quarta-feira, 30. O empate por 0 a 0 eliminou o Tricolor paulista da Copa do Brasil. Contra o Bragantino, a provável escalação de Diniz é: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê (Diego Costa), Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Vitor Bueno (Tchê Tchê) e Brenner.