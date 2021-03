Lugano, ex-São Paulo, fecha com a Disney para ser comentarista por ESPN e Fox Sports

O ídolo da torcida são-paulina de 40 anos será comentaristas pela primeira vez

Reprodução/Instagram/Lugano Ídolo do São Paulo, Lugano foi contratado pela Disney para ser comentaristas por Fox Sports e ESPN



Cerca de dois meses depois de deixar a diretoria do São Paulo, Diego Lugano fechou com a Disney para ser comentarista por ESPN e Fox Sports. Através de sua conta no Instagram, o uruguaio, multicampeão pelo Tricolor paulista, falou sobre a expectativa de ser comentarista pela primeira vez, tratando a experiência como mais um “desafio dentro do futebol”. Aos 40 anos, ele está aposentado dos gramados desde 2017.

“Sempre gostei de encarar desafios e sair da zona de conforto para iniciar novas viagens por águas desconhecidas. Encaro outro desafio dentro do futebol, desta vez em frente às câmeras. Trazer minhas experiências, vivências, e colocar minhas posições. Uma das razões de aceitar o convite e que é uma emissora que me representa, que não tem polêmica por polêmica, que respeita a todos os envolvidos no mundo do futebol e principalmente o telespectador. Venho com cabeça e alma leves. Com vontade de aprender, de crescer, e passar um pouco da minha “bagagem” de 20 anos de profissional no futebol”, escreveu Lugano em seu Instagram.