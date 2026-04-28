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Millonarios x São Paulo: assista ao vivo à transmissão da Jovem Pan

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Copa Sul-americana

  • Por Jovem Pan
  • 28/04/2026 19h44
  • BlueSky
Arte Jovem Pan Millonarios x São PAulo

Millonarios x São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (28), às 21h30, em jogo válido pela Copa Sul-Americana. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo a partir das 20h, com narração de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Giovanni Chacon.

Assista à transmissão da Jovem Pan

 

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