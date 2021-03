Presidente do São Paulo anuncia Miranda como novo reforço 

Julio Casares fez a revelação momentos antes do clássico entre o Tricolor e o Santos, pelo Campeonato Paulista

EFE Miranda está de volta ao São Paulo após passagem pelo futebol italiano, espanhol e chinês



O presidente do São Paulo, Julio Casares, confirmou neste sábado, 6, a contratação de Miranda, momentos antes da partida diante do Santos, pelo Campeonato Paulista, em entrevista ao Grupo Globo. O zagueiro retorna ao Tricolor após mais de nove anos e assinará contrato válido até o final de 2022. Em sua passagem, o defensor formou um dos sistemas mais sólidos do país e foi fundamental na conquista do tricampeonato do Brasileirão (2006, 2007 e 2008). Assim, o clube paulista chega ao seu segundo reforço para a temporada 2021 – anteriormente, Bruno Rodrigues, ex-Ponte Preta, já havia sido anunciado.

Miranda ficou sem clube após o Jiangsu Suning, da China, fechar as portas. Apesar do clube não revelar quanto o zagueiro irá receber, a diretoria adota o discurso de que não faria “loucuras” para repatriar o jogador. Até a última sexta-feira, 5, outro interessado no futebol do atleta de 36 anos era o Coritiba. Em nota, no entanto, o Coxa Branca afirmou que o defensor optou por um projeto com maior calendário esportivo e que proporcione a disputa da Copa Libertadores da América ainda em 2021.

Miranda começou a sua carreira nas categorias de base do Coritiba e teve rápida passagem pelo Sochaux, da França, até chegar ao São Paulo. Em cerca de cinco anos no Tricolor paulista, o zagueiro ganhou três vezes o Campeonato Brasileiro (2006 a 2008), alcançando o status de jogador de seleção brasileira. Em 2011, o atleta migrou para o Atlético de Madrid, onde permaneceu por cinco temporadas até ser negociado com a Inter de Milão. Depois de quatro temporadas na Itália, o jogador ficou mais duas na China, defendendo Jiangsu Suning, clube que fechou as portas recentemente.