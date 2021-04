No Paulistão, São Paulo faz 2 a 0 no Santo André e vence a 6ª seguida

Rojas e Vitor Bueno marcaram os gols que deu a vitória ao Tricolor no Morumbi

O time do São Paulo parece ter encontrado seu melhor momento na temporada. Na noite desta sexta-feira, 23, a equipe Tricolor venceu o Santo André por 2 a 0, no Morumbi, e chegou a sexta vitória consecutiva, contando Campeonato Paulista e Copa Libertadores. O resultado deixa o São Paulo na liderança isolada do Grupo B, com 22 pontos, a Ferroviária é segundo com 10 pontos. Dentro de campo, o gol saiu cedo. Aos oito minutos Rojas roubou a bola, partiu em velocidade e finalizou na saída do goleiro Fernando Henrique. Depois disso Reinaldo ainda arriscou aos 39, mas chutou para fora.

No segundo tempo a equipe ampliou também aos oito minutos com Vitor Bueno depois de passe magistral de Daniel Alves. O time ainda chegou em boa tabela com Luciano, mas não conseguiu marcar o terceiro. Nas redes sociais, o clube comemorou as seis vitórias seguidas. Foram 15 gols marcados e três sofridos nesse mesmo período. A equipe de Hernán Crespo volta a campo contra o Ituano no domingo, 25, às 22h15 (horário de Brasília).