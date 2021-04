Com time reserva, Palmeiras vence de virada o Guarani pelo Campeonato Paulista

Mateus Ludke (contra) e Willian Bigode marcaram os gols na vitória por 2 a 1 em Campinas

Reprodução/ Twitter

Na sétima rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras buscou a virada contra o Guarani, em Campinas, na noite desta sexta-feira, 23. O resultado de 2 a 1 deixa o Palmeiras ainda em terceiro no Grupo C e o Guarani segue em terceiro no Grupo D. O alviverde da capital entrou em campo com a equipe reserva dois dias após estrear na fase de grupos da Copa Libertadores e teve algumas dificuldades, principalmente no primeiro tempo quando levou dois gols, mas um deles foi anulado pelo VAR. Os donos da casa que abriram o placar aos 14 minutos com Andrigo. Nos acréscimos, Davó marcou novamente para o Guarani, mas o árbitro de vídeo pegou impedimento e anulou o lance. Um minuto depois, Scarpa tentou de cabeça dentro da grande área, a bola desviou em Mateus Ludke e morreu no fundo da rede, empatando a partida.

No segundo tempo, o Palmeiras voltou bem melhor e diminuiu as chances do Guarani. Aos 25, William Bigode conseguiu finalizar bem e decretou a virada para o alviverde da capital. O Guarani promoveu mudanças na equipe, melhorou um pouco na partida, mas não conseguiu o empate e a partida terminou em 2 a 1. No domingo, 25, o Palmeiras volta a campo contra o Mirassol, no Allianz Parque, às 20h (horário de Brasília). Já o Guarani joga na segunda-feira, 26, contra o Santo André fora de casa.