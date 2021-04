Tenista francês é vetado dos Jogos Olímpicos por ‘comportamento inadequado’

Benoit Paire, nº 35 do ranking mundial de simples, foi afastado pela própria Federação Francesa de Tênis

Reprodução/ Instagram Tenista Benoit Paire é o número 35 do ranking mundial de simples masculino



A Federação Francesa de Tênis informou nesta sexta-feira, 23, que o tenista Benoit Paire não poderá participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio por ‘comportamento profundamente deslocado’. O número 35 do ranking da ATP no simples masculino já tinha sido avisado pela Federação sobre sua possível exclusão, mas não ‘melhorou’ de acordo com o jornal ‘Le Monde’. Em março, durante um torneio em Buenos Aires, Benoit cuspiu na marcação de uma bola contestada, xingou os árbitros e tentou sabotar o final do jogo. Ele também fez brincadeiras nas redes sociais que não foram bem vistas pela FFT. O diretor técnico do time francês disse que Benoit “entende e aceita” a punição.

Nessa temporada, Benoit perdeu nove de suas 10 partidas de simples. Essa não é a primeira vez que o atleta fica fora de uma Olimpíada. Aos 31 anos, Benoit também foi excluído dos Jogos do Rio, em 2016, por ‘várias reformulações, discussões e muitas violações das regras’, explicou na época a Federação. Irritado, o tenista disse “Agora eu sei como estão os Jogos Olímpicos, fico feliz por deixá-los”.