Organizada do São Paulo se revolta com elenco após derrota para o Grêmio: ‘Covardes’

Após o revés por 3 a 0, a uniformizada do Tricolor disse que o time foi rebaixado ‘moralmente’

Reprodução/Twitter/@T_Independente Torcida Independente ficou revoltada com a derrota do São Paulo diante do Grêmio



A Torcida Tricolor Independente, principal organizada do São Paulo, ficou revoltada após viajar até Porto Alegre e ver o time ser completamente massacrado pelo Grêmio, na noite da última quinta-feira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a derrota por 3 a 0, a uniformizada chamou o elenco são-paulino de “covarde” e disse que o time foi rebaixado “moralmente”. Restando dois jogos para o fim da competição, a equipe de Rogério Ceni tem cinco pontos a mais que o Bahia, time que abre a zona degola. Portanto, apesar das chances remotas, ainda existe a possibilidade de cair para a Série B de 2022.

“O rebaixamento moral já veio. Vocês não são digno de vestir a nossa camisa. Provamos que no pior momento estaríamos juntos e vocês não foram capazes. Serão 1.200 km até a capital. Ódio e revolta. Covardes”, escreveu a Independente, em suas redes sociais. Com o revés, o São Paulo também praticamente deu adeus ao sonho de voltar a disputar a Copa Libertadores da América. Somando apenas 45 pontos e ocupando a 12ª posição, o time paulista tem 4 pontos a menos que o América-MG, 8º colocado e que, atualmente, está garantindo vaga na fase preliminar do torneio continental.