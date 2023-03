GP do Bahrein: Fernando Alonso lidera treino em véspera de estreia da temporada 2023 da Fórmula 1

Espanhol superou a dupla da Red Bull; o heptacampeão Lewis Hamilton terminou em 8º e reclamou de desempenho do carro

Reprodução/ F1 Fernando Alonso liderou o primeiro dia de pista no Bahrein



Aos 41 anos, o bicampeão mundial de Fórmula 1 segue surpreendendo nas pistas. Nesta sexta-feira, 3, o espanhol da Aston Martin foi o mais rápido dos treinos livres para o GP do Bahrein, que acontece no domingo. Alonso superou a dupla da Red Bull, Max Verstappen e Sergio Perez, com o tempo de 1m30s907s, apenas 0s169s à frente do atual campeão mundial. Quem não teve um bom dia foi Lewis Hamilton, que terminou em oitavo com o tempo de 1m31s543s. Após o treino, o heptacampeão se mostrou frustrado com a Mercedes. “Descobrimos que estamos muito longe. Nós meio que sabíamos disso um pouco no teste, mas é uma grande lacuna. “Estou tentando tudo o que posso lá [mas olhando para] Red Bull, apenas olhando para as corridas longas, eles são um segundo e meio mais rápidos. Então, temos muito o que trabalhar”, disse. As Ferraris terminaram em 4º e 6º, com Charles Leclerc se saindo melhor. Em quinto ficou Nico Hulkenberg. O treino classificatório para a corrida acontece neste sábado, 4, às 14h30 horário local (8h30 horário de Brasília). O Grande Prêmio do Bahrein será no domingo ao meio-dia.