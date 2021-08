Presidente do São Paulo se recupera da Covid-19 e deixa hospital após quase um mês

‘Gratidão a todos os envolvidos na minha recuperação’, disse o dirigente são-paulino, que recebeu duas doses da vacina contra o novo coronavírus

Reprodução/Instagram/@juliocasares_sp Presidente do São Paulo recebeu alta após ficar um mês internado



O presidente do São Paulo, Julio Casares, usou suas redes sociais na tarde desta quinta-feira, 26, para exibir o momento em que deixava o Hospital Abert Einstein, na capital paulista. Internado desde 31 de julho, o mandatário do Tricolor sofreu com as complicações da Covid-19, mas se recuperou da doença e recebeu alta. “Gratidão a todos os envolvidos na minha recuperação @hosp_einstein, equipe médica e a todos vocês que estiveram comigo em oração e no coração”, escreveu o dirigente são-paulino, que foi imunizado com as duas doses da vacina contra o novo coronavírus.