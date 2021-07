Presidente do São Paulo, Julio Casares testa positivo para Covid-19

Em nota, o Tricolor informou que, como recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19, o mandatário está apresentando sintomas leves da doença

O São Paulo comunicou na manhã desta sexta-feira, 30, que o presidente Julio Casares foi infectado pelo novo coronavírus. Em nota, o Tricolor informou que, como recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19, o mandatário está apresentando sintomas leves da doença. Isolado, ele não estará no Morumbi para acompanhar a partida contra o Palmeiras, marcada para este sábado, 1º, válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fazendo uma má campanha no torneio, o time são-paulino soma apenas 11 pontos e está na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.