Presidente do São Paulo se pronuncia após derrota para o Internacional e confirma Rogério Ceni para 2023

Presidente foi xingado pela torcida ao final do jogo e, em entrevista, garantiu que haverá mudanças no elenco

Reprodução/ Twitter Rogério e Casares deram explicações à torcida depois de nova derrota no Brasileirão



A derrota do São Paulo para o Internacional na noite desta terça-feira, 08, no Morumbi, foi doída para o clube e para a torcida. O elenco saiu de campo aos gritos de “time sem vergonha” e com muitos protestos contra a diretoria. Como reação, o presidente Julio Casares deu breve pronunciamento ao lado de Rogério Ceni antes da habitual entrevista coletiva, o que não é comum. “Estou aqui para fazer uma manifestação da plena continuidade do técnico e da sua comissão técnica, até porque antes da semifinal da Copa do Brasil nós já tínhamos um planejamento, então segue esse trabalho”, declarou Casares. O presidente disse estar decepcionado com a posição do time na tabela (nono colocado), mas lembrou que o elenco chegou em três finais em dois anos e que terá mudanças. “O trabalho do Rogério Ceni é um trabalho muito sério, e continua com o planejamento que estamos discutindo. O SPFC vive um processo de reestruturação financeira, de princípios, e estamos caminhando. Vamos fazer ajustes no elenco, vamos fazer mudanças pontuais e que primam por uma mudança de perfil e comprometimento”, completou. Rogério ressaltou que haverá cortes no elenco, para diminuir a folha salarial e que os ‘objetivos serão modestos’ na próxima temporada.

Assista ao pronunciamento de Julio Casares: