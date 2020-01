Prestes a completar 100 jogos, Bruno Alves exalta pré-temporada e fala em ganhar títulos no SPFC

Reprodução/São Paulo FC Bruno Alves vai completar 100 jogos com a camisa do São Paulo



Bruno Alves irá completar 100 jogos com a camisa do São Paulo na próxima quarta-feira (22), diante do Água Santa, no Morumbi, na rodada de estreia do Campeonato Paulista 2020. Em entrevista coletiva, nesta terça-feira, o zagueiro demonstrou felicidade por atingir a marca, ressaltou a pré-temporada do time e disse querer ganhar títulos com a camisa do Tricolor.

No entendimento de Bruno Alves, diferente do que aconteceu em 2019), o São Paulo aproveitou bem o mês de janeiro para se preparar para o restante do ano.

“Ano passado o que atrapalhou foram as oscilações. Alguns jogos a gente não conseguia manter o nível pela falta de treinamentos. Esse ano com a pré-temporada tem tudo para ser diferente”, disse Bruno.

O defensor também explicou quais mudanças o treinador Fernando Diniz promoveu na equipe que terminou a última edição do Campeonato Brasileiro na sexta posição.

“Movimentação, o time não confundir ter posse e sempre buscando o gol. Esses foram os ajustes que ele fez na pré temporada. Um time que busca sempre o gol”, afirmou.

“O Diniz é um treinador que cobra ao extremo dos jogadores para melhorar. Ele sabe separar, porque cobra, mas é um paizão, porque ele quer recuperar os jogadores. Muito verdadeiro, passa confiança, o grupo está fechado com ele. O São Paulo precisa brigar por títulos, precisa brigar por títulos, porque essa camisa é pesada demais para ficar muito tempo sem títulos”, completou.

Além disso, Bruno Alves, titular indiscutível ao lado de Arboleda nas últimas duas temporadas, celebrou a marca de 100 jogos à frente do time paulista.

“Motivo de orgulho para mim e minha família. Sabemos como batalhamos para chegar aqui. Completar 100 jogos pelo São Paulo é um orgulho. Acho que isso vai se criando dentro do elenco e dentro do grupo. Vai fazer 3 anos que tenho de São Paulo e é uma liderança boa”, declarou.