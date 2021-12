Rogério Ceni na Arábia? Nilson Cesar revela bastidores do São Paulo e futuro incerto para 2022

O narrador do Grupo Jovem Pan também deu detalhes da negociação entre Muricy Ramalho, coordenador de futebol do Tricolor, e a CBF

Nilson Cesar, narrador do Grupo Jovem Pan, revelou nesta quarta-feira, 8, que o técnico Rogério Ceni pode deixar o São Paulo para acertar com um clube do Mundo Árabe. Durante o programa “Esporte em Discussão”, o locutor disse que o treinador pode deixar o time do Morumbi para receber um alto salário no Oriente Médio. Além disso, o Tricolor também pode ficar sem um coordenador técnico para a temporada 2022. Isto porque, segundo Nilson Cesar, Muricy Ramalho recebeu uma terceira proposta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para trabalhar na seleção brasileira – a ideia é que ele faça parte da delegação de Tite que vai à Copa do Mundo do Catar.

“O São Paulo vai perder dois caras que têm o Morumbi como casa: Rogério Ceni e Muricy Ramalho. Uma fonte me contou que o Rogério pode ir para a Arábia para ganhar um bom dinheiro. Eu não me surpreenderia se o Ceni comprasse um turbante”, brincou o narrador. “Já o Muricy recebeu uma terceira proposta da CBF… A chance dele aceitar agora é muito maior. Ele estava acostumado com outro São Paulo, com um time tricampeão do Brasileiro, e agora os tempos são outros. Então, em um primeiro momento, o Muricy recebeu o Juninho Paulista em sua casa, mas recusou conversar porque o campeonato estava em andamento. Agora, houve uma outra reunião com os membros da CBF. É um pedido do Tite! Eu não me surpreenderia se ele saísse do São Paulo. Não dou como certeza porque não está assinado, mas a chance não é pequena”, completou o profissional da Jovem Pan.

Rogério Ceni surpreendeu a torcida são-paulina ao adotar um tom de despedida na última segunda-feira, 6, após a vitória sobre o Juventude, que eliminou a chance do São Paulo cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. “É um alívio o que foi feito hoje, mas o São Paulo merece muito mais do que passar um ano como foi o de 2021. Eu não tenho planos para 2022. Nós temos mais três dias aqui ainda. E 2022 fica para frente”, comentou o “Mito” na ocasião. “Sou muito agradecido por ter voltado. Foi o único clube que aceitei voltar. Sou muito grato a todo torcedor, sempre me recebeu super bem. A torcida foi exemplar. Quarenta mil por jogo, praticamente. Só tenho agradecimentos a fazer. Às pessoas que trabalhei aqui, nesses cinquenta dias, mais ou menos. Nem sei, são tantas noites mal dormidas”, completou o técnico, que, em sua segunda passagem pelo clube, coleciona 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.