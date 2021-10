Torcida organizada do São Paulo diz que só aceita Rogério Ceni com ‘pedido de desculpas’

Em nota divulgada nas redes sociais, a uniformizada classificou a rescisão com Hernán Crespo como a ‘pior decisão possível’, colocando a culpa da má fase no time na diretoria

Foto: DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni é um dos técnicos cotados para assumir a vaga de Crespo no São Paulo



Principal torcida organizada do São Paulo, a Independente emitiu um comunicado na tarde desta quarta-feira, 13, criticando a diretoria por demitir o técnico Hernán Crespo. Em nota divulgada nas redes sociais, a uniformizada classificou a rescisão como a “pior decisão possível”, colocando a culpa da má fase no time na cúpula. Além disso, o texto pede para que Rogério Ceni, maior ídolo da história do Tricolor, só retorne ao Morumbi com um “pedido de desculpas” – ele é um dos cotados a assumir a vaga deixada pelo argentino. A mágoa com o “Mito” deve-se ao fato do treinador ter exaltado a torcida do Flamengo quando assumiu o time carioca. Na época, ele disse que o clube carioca tinha uma “torcida diferente.”

“Diretoria, um desastre. Crespo caiu. A pior decisão possível. O mesmo grupo que entregou um Brasileiro, agora derruba um técnico estrangeiro, cheio de boas intenções e preparadores com o que existe de melhor, em graduação mundial. Era a única vanguarda que existia no time. Era. Foi culpado por alguns, que não conhecem os bastidores e não entenderam que o time não corria mais. De novo. Sem contar o DM que não presta, junto da máfia intocável da Barra Funda. É fácil culpar os gringos! Bando de vagabundos, o pior grupo da história do São Paulo FC. De experientes a base. Salvo raras exceções que valorizamos”, diz a nota divulgada pela Independente.

“O negócio agora é o seguinte. Volta Rogério Ceni? Primeira coisa, se acontecer: queremos declaração pública de “desculpa”, quando diminuiu nossa torcida diante dos cariocas. Não adiantou puxar o saco, ‘M1to’? Agora volta o ‘ídolo’? Ídolo foi o jogador. O técnico ainda é zero história e deve pedido de perdão. E poucas, se chegar, só assume se conversar com a torcida antes”, completa a nota, que ainda chama Carlos Belmonte, diretor de futebol, de “medíocre” e “patético”. “Ou a torcida tem acesso ao diálogo com a diretoria e o elenco paneleiro, ou a cabeça do diretor vai ser pedida, em cada jogo. Casares? Assume quando a crise do São Paulo? Vergonha!”, finaliza.