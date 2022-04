Rodrigo Nestor sofre entorse no tornozelo e vira desfalque no São Paulo

A preocupação é com a estreia do time no Campeonato Brasileiro 2022, marcada para o próximo domingo, 10, contra o Athletico-PR, no Morumbi

RENATO GIZZI/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rodrigo Nestor celebra gol marcado na vitória do São Paulo diante do São Bernardo



Um dos destaques do São Paulo no início da temporada 2022, o meio-campista Rodrigo Nestor sofreu uma entorse no tornozelo e ficou fora do treino realizado nesta quarta-feira, 6. O volante, no entanto, já não seria relacionado para o duelo desta quinta-feira, diante do Ayacucho, no Peru, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana – o treinador Rogério Ceni irá utilizar os reservas diante dos peruanos. A preocupação com o jovem, agora, é com a estreia do time no Campeonato Brasileiro 2022, marcada para o próximo domingo, 10, contra o Athletico-PR, no Morumbi. Outro que segue fora das atividades é o meia Gabriel Sara, também em tratamento de uma contusão.