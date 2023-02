Rogério Ceni completa 100 jogos na segunda passagem como técnico do São Paulo; veja números

Apesar de salvar o Tricolor do rebaixamento em seu retorno e levar o time às finais do Paulista e da Sul-Americana no ano passado, o ‘Mito’ permanece em busca de seu primeiro troféu como técnico do clube

Foto: MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni está em sua segunda passagem como técnico do São Paulo



Rogério Ceni completou cem jogos na segunda passagem como técnico do São Paulo no último sábado, 25, no réves para o São Bernardo, pela penúltima rodada da fase de grupos do Paulistão 2023. Contratado no fim de 2021 para substituir o argentino Hernán Crespo, o treinador coleciona 46 vitórias, 26 empates e 28 derrotas – um aproveitamento de 54,6% dos pontos. Apesar de salvar o Tricolor do rebaixamento no Brasileirão em seu retorno e levar o time às finais do Campeonato Paulista e da Copa Sul-Americana no ano passado, o “Mito” permanece em busca de seu primeiro troféu como técnico do clube – a equipe perdeu as decisões para Palmeiras e Independiente del Valle, respectivamente. Em sua primeira chance como comandante do São Paulo, Ceni teve menos tempo de mostrar seu potencial e acabou sendo demitido em seis meses, no primeiro semestre de 2017. Após empilhar títulos no Fortaleza e no Flamengo, o treinador retornou ao clube onde é ídolo. Nos tempos de jogador, o goleiro se transformou em um dos maiores nomes da história do Tricolor, colecionando 18 taças e marcando 131 gols nas 1237 partidas. Agora, ele tenta repetir os tempos de glória no Morumbi neste Estadual. Classificado às quartas de final, o conjunto tricolor ainda enfrenta o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, no próximo domingo, 5, antes de encarar o mata-mata diante do Água Santa.