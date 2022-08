Rogério Ceni terá reforço no São Paulo para decisão diante do Ceará; confira

Tricolor visita o Ceará nesta quarta-feira, 10, no duelo derradeiro das quartas de final da Copa Sul-Americana

Foto: MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni durante vitória do São Paulo na Copa Sul-Americana



O São Paulo pode ter uma novidade na escalação do confronto diante do Ceará, marcado para esta quarta-feira, 10, no Castelão, pela rodada de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Afastado dos gramados há dois meses, sendo na maior parte do tempo por conta de uma entorse no joelho direito, Alisson se recuperou de uma amigdalite e será relacionado para a viagem. Nesta segunda-feira, 8, o meia-atacante treinou normalmente e será uma opção para o treinador Rogério Ceni. Outra grata surpresa para o técnico são-paulino é o retorno de Luan, volante que fez as atividades sem qualquer tipo de restrição. Quem deve ficar na capital paulista, por outro lado, é a dupla Jandrei e André Anderson, que ainda trabalham acompanhados de fisioterapeutas. Assim, um provável Tricolor tem: Felipe Alves; Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor (Alisson), Igor Gomes e Welington; Luciano e Calleri. Como venceu o duelo de ida por 1 a 0, o São Paulo avança no torneio com um empate.