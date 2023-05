Saiba quanto o São Paulo vai receber com transferência de Luiz Araújo para o Flamengo

Tricolor paulista será agraciado graças ao mecanismo de solidariedade da Fifa

Divulgação / Rubens Chiri / saopaulofc.net Luiz Araújo marcou um dos gols da vitória tricolor em cima do Palmeiras



O São Paulo será beneficiado com a transferência de Luiz Araújo para o Flamengo. De acordo com informações obtidas pelo Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, o Rubro-Negro pagará cerca de R$ 48 milhões para tirar o atacante do Atlanta United. Como o Tricolor foi a casa do jogador dos 17 aos 21 anos, o clube paulista terá direito a 2,1% do valor da negociação graças ao mecanismo de solidariedade da Fifa. A quantia que irá aos cofres da agremiação do Morumbi, desta forma, seria cerca de R$ 1,1 milhão. Formado em Cotia, o jovem entrou em campo 51 vezes com a camisa são-paulina, anotando nove gols no período. Depois do bom início na equipe profissional, o velocista foi vendido ao Lille, onde ganhou um Campeonato Francês e outra Supercopa da França.