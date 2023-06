São Paulo abre conversas com Erick e tenta fechar pré-contrato com destaque do Ceará; entenda 

Atacante tem vínculo com o time cearense somente até o fim deste ano e deve ficar livre no mercado da bola

Felipe Santos/Ceará SC Atacante Erick, do Ceará, está na mira do São Paulo



O São Paulo abriu conversas com os representantes do atacante Erick, do Ceará – a informação foi antecipada pelo repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan. Em busca de um ponta de velocidade, o Tricolor tenta assinar um pré-contrato com o jogador, que tem vínculo com o time cearense somente até o fim deste ano. O Vozão, por sua vez, buscar prorrogar a permanência do atleta, destaque da equipe na Série B do Brasileirão. Caso consiga o acerto com os empresários de Erick, a diretoria são-paulina tentará antecipar a chegada do reforço para julho. Uma compensação financeira não está descartada.

Precisando de um driblador, o São Paulo já havia feito propostas por Marinho, ex-Flamengo que fechou com o Fortaleza. Agora, a diretoria do Tricolor paulista concentra suas atenções em Erick, jogador de 25 anos que vive o auge no Ceará. Formado nas categorias de base do Náutico, o atleta também tem passagens por Vitória, Braga e Gil Vicente. Nesta temporada, ele soma 13 gols e dar 10 assistências para os companheiros em 33 partidas.