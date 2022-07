São Paulo anuncia contratação em definitivo de Calleri: ‘Em casa até 2025’

Ao todo, o clube paulista pagará 3 milhões de dólares (na cotação atual, R$ 16,4 milhões) para ficar com o jogador

Reprodução/Twitter/@SãoPauloFC Calleri marcou para o São Paulo no empate com o Corinthians



O São Paulo oficializou na manhã desta segunda-feira, 25, a contratação em definitivo do atacante Jonathan Calleri, que estava emprestado pelo Deportivo Maldonado (Uruguai) até o final deste ano. Desta vez, o centroavante assinou um vínculo de três temporadas e comemorou o acerto. “Em casa até 2025”, disse o argentino, artilheiro do Tricolor em 2022, com 18 gols marcados em 39 partidas disputadas. O anúncio, no entanto, é uma mera formalidade por parte dos são-paulinos. Alguns meses atrás, a diretoria já havia comunicado que o goleador havia atingido a meta de jogos que tornava a compra obrigatória. Ao todo, o clube paulista pagará 3 milhões de dólares (na cotação atual, R$ 16,4 milhões) para ficar com o jogador. O montante será dividido em três parcelas, sendo 1 milhão de dólares em 2023, 1 milhão de dólares em 2024 e 1 milhão de dólares em 2025.