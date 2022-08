São Paulo anuncia contratação por empréstimo de Nahuel Bustos; veja detalhes

Com 24 anos, o jogador que pertence ao Manchester City e estava cedido ao Girona chega como quarto reforço do time de Morumbi nesta janela de transferências

Divulgação/São Paulo FC Nahuel Bustos é o novo reforço do São Paulo



O São Paulo oficializou na manhã desta sexta-feira, 5, que chegou a um acordo com o Grupo City pela contratação do atacante Nahuel Bustos. Em comunicado, o Tricolor afirmou que o argentino chega por empréstimo válido até 30 de junho de 2023, tendo a possibilidade de renovação até o final do ano que vem. Com 24 anos, o jogador que pertence ao Manchester City e estava cedido ao Girona chega como quarto reforço do time de Morumbi nesta janela de transferências. Anteriormente, o atacante Marcos Guilherme, o meio-campista Giuliano Galoppo e o goleiro Felipe Alves já haviam sido adquiridos. De acordo com repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, a expectativa é que a diretoria são-paulina ainda anuncie o zagueiro venezuelano Nahuel Ferraresi nos próximos dias, fechando o grupo treinado por Rogério Ceni. O defensor também pertence ao Grupo City e precisa resolver detalhes para desembarcar no Brasil.

“O São Paulo viu a oportunidade de se reforçar com um jogador de qualidade internacional e não hesitou em concretizar a negociação. Esse jovem talento vai contribuir muito ao São Paulo. Agradeço também ao Grupo City pela lisura em todo o processo de negociação”, disse o Presidente Julio Casares, exaltando a parceria com o conglomerado que rege vários clubes espalhados pelo planeta. “Aproveitamos essa janela de contratações não só para fortalecer o elenco para o restante de 2022, mas também como parte do planejamento para a próxima temporada. Com a qualidade que tem, certamente o Nahuel Bustos vai agregar muito ao nosso elenco”, completou o diretor de futebol Carlos Belmonte, um dos responsáveis pela negociação de Bustos.

Revelado nas categorias de base do Talleres, Nahuel Bustos começou a carreira com um atacante de velocidade e chegou a ser emprestado ao Pachuca (México) antes de retornar ao time argentino e brilhar. Em 2020, já atuando mais centralizado, o jovem fez 10 gols e deu 3 assistências em 22 partidas, chamando atenção do Grupo City e sendo comprado por 6,5 milhões de euros. Apesar do bom momento, Bustos não chegou a ser utilizando no Manchester City, time treinado por Pep Guardiola, e acabou sendo emprestado para o Girona FC, uma espécie de filial na Espanha. Em duas temporadas na equipe espanhola, ele fez 81 jogos, com 13 tentos e cinco assistências. Atualmente com 24 anos, ele também soma passagem pela seleção argentina sub-23 e chega para disputar vaga no ataque são-paulino, que tem Jonathan Calleri, Luciano, Eder e Nikão, por exemplo.