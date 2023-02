Róger Guedes, do Corinthians, é acusado de fala racista após dizer que apresentador tem ‘cabelo ruim’

Artilheiro do Campeonato Paulista utilizou a expressão depois de ser provocado sobre sua calvície

Reprodução/Podpah Róger Guedes concedeu entrevista coletiva no programa 'Podpah'



O atacante Rogér Guedes, do Corinthians, está sendo acusado de ter cometido uma fala racista durante entrevista concedida ao podcast “Podpah”, na noite da última segunda-feira, 27. Ao ser provocado sobre sua calvície por Igão, o artilheiro do Campeonato Paulista 2023 respondeu dizendo que o apresentador tinha “cabelo ruim”. “Você está bem, pô. É que cabelo ruim dura mais. O meu é fino, mano, o meu é liso”, falou o jogador. Demonstrando incômodo com a resposta, Igão rapidamente tratou de dar uma invertida no atleta. “O meu ou o seu que é ruim? O meu está aqui. Presta atenção”. Apesar do clima descontraído da conversa, a declaração do corintiano foi tratada como preconceituosa nas redes sociais. Isto porque a expressão “cabelo ruim” é frequentemente utilizada pejorativamente para se referir ao cabelo afro. Até o momento, tanto Róger Guedes quanto o Corinthians não se manifestaram sobre a polêmica.