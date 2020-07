São Paulo pode terminar a rodada na 1ª posição da classificação geral do Paulista

Tricolor precisa de uma vitória simples diante do RB Bragantino, nesta quinta-feira, 23, no Morumbi

Reprodução/SPFC Fernando Diniz durante treinamento no São Paulo



O São Paulo voltar a realizar uma partida oficial após mais de quatro meses nesta quinta-feira (23), diante do RB Bragantino, no Morumbi, a partir das 20h, em embate válido pela penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Caso consiga bater a equipe do interior, o Tricolor saltará para a primeira posição da classificação geral, ultrapassando Santo André e Santos, times que tropeçaram diante de Santos e Corinthians, respectivamente, na última quarta-feira (22).

Atualmente, o time de Fernando Diniz soma 18 pontos, ocupando a liderança do Grupo C. Em caso de triunfo contra a equipe de Bragança, o São Paulo chegará aos 21 pontos deixará para trás o time do ABC (20) e o Alviverde paulista (19), os dois únicos times que estão à frente do Tricolor neste momento. A vantagem de ser o primeiro na classificação é importante, pois garante ao time o o privilégio de decidir todos os mata-matas em seu domínio.

Já para garantir a liderança da sua chave com uma rodada de antecipação, o São Paulo precisa ganhar do RB Bragantino e torcer para o Mirassol, segundo colocado do grupo com 16 pontos, empatar ou perder do Água Santa, em confronto que acontecerá às 15h desta quinta.

Para a partida de hoje, Fernando Diniz deve escalar a equipe são-paulina com: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo, Vitor Bueno e Alexandre Pato.

Na última rodada, o Tricolor encara o Guarani, no domingo (26), em jogo marcado para acontecer na Vila Belmiro – o Bugre não pode receber os seus jogos no Brinco de Ouro da Princesa porque a cidade de Campinas ainda não se encontra na fase amarela do Plano São Paulo de Retomada.