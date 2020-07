Santos e Santo André empatam em 1 a 1 na Vila Belmiro

Times não empolgam, mas se classificam às quartas do Paulistão

Divulgação/Santos Depois de sair perdendo e com um a menos, Santos conseguiu empatar com Soteldo



Os quatro meses de afastamento dos gramados por causa da pandemia do novo coronavírus foram sentidos por Santos e Santo André. Em um jogo muito fraco tecnicamente, as equipes empataram, por 1 a 1, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista.

Garantido nas quartas de final, o Santos chegou aos 16 pontos e lidera com folga o Grupo A, enquanto o Santo André foi a 20 pontos no Grupo B e também se garantiu na próxima fase da competição, beneficiado pela derrota do Novorizontino para a Ponte Preta.

O Santos começou melhor na partida. Com o atacante Soteldo bastante acionado, o time do técnico Jesualdo Ferreira pareceu que iria encontrar o caminho da vitória com facilidade.

Ofensivo, o time santista chegou a se aproximar da área da equipe do ABC com até cinco jogadores e conseguiu criar boas oportunidades, não aproveitadas por Arthur Gomes, que teria sido vaiado, caso houvesse público na Vila Belmiro.

O Santo André demorou para chegar na área de Vladimir, mas quando chegou foi mortal. Aos 18 minutos, Ricardo Cruz cobrou escanteio da direita, Willian Goiano subiu muito alto e cabeceou na trave direita. Rodrigo aproveitou o vacilo da zaga santista e só empurrou a bola para abrir o placar.

O Santos sentiu o golpe e demorou um pouco para se recuperar na partida. O esforço de Soteldo sofria com o contraste das falhas de Arthur Gomes. A situação ficou pior aos 42 minutos, quando o Carlos Sánchez foi expulso.

Mas uma falha do atacante Ramon na intermediária do Santo André permitiu o empate santista. Luan Peres roubou a bola, que sobrou para Soteldo. O venezuelano, o melhor em campo do time da casa, passou pela marcação de dois zagueiros e fez justiça ao placar.

O Santos voltou para a etapa final com uma alteração esperada. Raniel no lugar de Arthur Gomes, mas a primeira chance foi do Santo André. Vitinho chutou para fora, após falha da zaga santista.

O Santos repetiu a paciência no toque de bola apresentada no primeiro tempo, mas não teve criatividade para furar o bloqueio do adversário. Aos 13 minutos, Jesualdo trocou Kaio Jorge por Marinho.

Apesar de Vladimir ser um espectador privilegiado da partida, o domínio do Santos não causou perigo para os visitantes, que pareciam satisfeitos com o empate.

No fim, o Santos mostrou cansaço e o Santo André poderia ter levado perigo, mas preferiu algumas vezes se livrar da bola, com chutes sem pontaria de longa distância.

Os dois times voltam a jogar domingo, às 16 horas, na última rodada da fase de classificação. O Santos vai jogar na Arena Corinthians contra o Novorizontino, enquanto o Santo André, no Canindé, encara o Ituano.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 x 1 SANTO ANDRÉ

SANTOS – Vladimir; Pará (Madson), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Soteldo, Arthur Gomes (Raniel) e Kaio Jorge (Marinho). Técnico: Jesualdo Ferreira.

SANTO ANDRÉ – Ivan; Ricardo Luz, Rodrigo, Willian Goiano e Marlon (Julinho); Nando, Nando Carandina, Vitinho, Rondinelly (Vitinho Mesquita) e Ramon; Douglas Baggio e Branquinho (Garré). Técnico: Paulo Roberto Santos.

GOL – Rodrigo aos 18 e Soteldo aos 47 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO – Marlon, Alison e Douglas Baggio.

CARTÃO VERMELHO – Carlos Sánchez.

ÁRBITRO – Thiago Luis Scarascati.

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

* Com Estadão Conteúdo