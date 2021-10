São Paulo comunica morte de diretor de esportes olímpicos e decreta três dias de luto

O falecimento de João José de Castro Salgueiro acontece no dia seguinte do título do Campeonato Paulista do time de basquete são-paulino

Reprodução/São Paulo FC João José de Castro Salgueiro, diretor de esportes olímpicos e do basquete do São Paulo, morreu aos 61 anos



João José de Castro Salgueiro, diretor de esportes olímpicos e do basquete profissional do São Paulo, morreu nesta quinta-feira, 21, aos 61 anos, informou o clube através de nota oficial. Sem dar detalhes do óbito, o Tricolor decretou três dias de luto e lamentou o ocorrido. “O São Paulo Futebol Clube agradece a João Salgueiro por todos os anos de dedicação e amor ao clube. Que os familiares possam receber conforto e acolhimento de toda a comunidade tricolor”, publicou. O falecimento do dirigente acontece no dia seguinte do título do time de basquete no Campeonato Paulista. Ontem, a equipe são-paulina superou o Franca, fechou a série em 2 a 1 e ficou com a taça do Estadual pela primeira vez desde a retomada da modalidade na agremiação.