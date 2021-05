São Paulo confirma lesão de Benítez e diz que vai avaliar trauma no joelho de Dani Alves

Os dois sentiram dores e deixaram o confronto diante do Palmeiras, pela primeira final do Campeonato Paulista, ainda no primeiro tempo

O São Paulo usou as suas redes sociais na tarde desta sexta-feira, 21, para atualizar as situações de Martín Benítez e Daniel Alves, que sentiram dores e deixaram o confronto diante do Palmeiras, pela primeira final do Campeonato Paulista, ainda no primeiro tempo. Em post, o Tricolor confirmou que o meio-campista sofreu um estiramento na coxa esquerda, praticamente descartando o argentino na segunda decisão, marcada para este domingo, 23, no estádio do Morumbi. Já o lateral direito sofreu um trauma no joelho e será avaliado ainda hoje.

“Daniel Alves, com um trauma no joelho direito, realizará exames nesta tarde”, informou o São Paulo. “Benitez teve diagnosticado um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda, já iniciou tratamento e será avaliado periodicamente”, completou o clube, que ainda vive a expectativa de contar com os retornos dos atacantes Luciano e Eder. O primeiro, um dos principais jogadores do time de Hernán Crespo, está mais perto de voltar aos gramados. Hoje, ambos treinaram com o grupo. Para voltar a ser campeão após mais de oito anos na fila, o Tricolor precisa de uma vitória simples. Um novo empate leva a decisão para as penalidades.