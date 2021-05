Tite corta Lucas Veríssimo e chama Felipe para jogos da seleção nas Eliminatórias 

O defensor do Benfica foi desconvocado devido a lesão muscular na perna direita sofrida no último jogo de sua equipe, contra o Vitória de Guimarães, na última quarta-feira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na manhã desta sexta-feira, 21, que o técnico Tite chamou o zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, para os dois próximos jogos da seleção, diante do Equador, no dia 4 de junho, em Porto Alegre, e contra o Paraguai, em Assunção, 8 de junho, válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, no Catar. O defensor substituirá Lucas Veríssimo, do Benfica, cortado devido a lesão muscular na perna direita sofrida no último jogo de sua equipe, contra o Vitória de Guimarães, na última quarta-feira, 19.

Em comunicado, a entidade afirmou que o caso de Veríssimo foi acompanhado pelo médico da seleção brasileira, o doutor Rodrigo Lasmar. “Como parte da dinâmica de trabalho da Seleção, o caso foi acompanhado pelo médico Rodrigo Lasmar que, após analisar as informações enviadas pelo Benfica, confirmou a impossibilidade de recuperação de Lucas Veríssimo em tempo suficiente para o período de treinos na Granja Comary e posteriores partidas válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa Catar 2022”, informou. Agora, a preocupação é com Daniel Alves, lateral do São Paulo que saiu machucado da primeira final do Campeonato Paulista, diante do Palmeiras, na última quinta-feira, 20.

A seleção brasileira inicia sua preparação no próximo dia 26 (quarta-feira). Serão sete dias de treinos na Granja Comary até a viagem a Porto Alegre no dia 02 de junho. Na capital gaúcha, a equipe comandada por Tite faz um treino no Beira-Rio no dia 03 antes do jogo contra o Equador, dia 04. Quatro dias depois o jogo será contra o Paraguai em Assunção, no Estádio Defensores Del Chaco. A seleção soma 12 pontos conquistados em quatro jogos disputados. É a única equipe com 100% de aproveitamento na competição. Na última rodada, disputada em novembro do ano passado, o Brasil derrotou o Uruguai, fora de casa, por 2 a 0. Depois das Eliminatórias, o time de Tite continua reunido para a disputa da Copa América, na qual estreia no dia 14 de junho, contra a Venezuela.