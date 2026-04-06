São Paulo dá 24 horas para Arboleda aparecer e explicar sumiço

Zagueiro equatoriano foi cortado do jogo contra o Cruzeiro após dar um sumiço no time e não se reapresentar

NELSON ALMEIDA / AFP Arboleda não aparece no São Paulo desde sábado



O São Paulo notificou formalmente o zagueiro Arboleda nesta segunda-feira (06) para que ele se reapresente ao clube ou apresente uma justificativa sobre o sumiço desde o sábado (04), quando ficou de fora da vitória sobre o Cruzeiro por 4 a 1 no Morumbi pelo Brasileirão.

“O São Paulo Futebol Clube informa que adotou todas as medidas cabíveis e encaminhou hoje uma notificação formal ao atleta Robert Abel Arboleda Escobar, que não comparece aos compromissos profissionais desde o último sábado (04), concedendo o prazo de 24 horas para apresentação de esclarecimentos e regularização de sua situação profissional.”, escreveu o clube no X (antigo Twitter).

Caso o atleta não apareça ou justifique os dias de ausência dentro de 24 horas, o time tricolor vai em busca de seus direitos legais.

Nesta segunda-feira, em entrevista ao ge, o executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, demonstrou irritação com o sumiço do atleta. “O Arboleda foi convocado para o jogo contra o Cruzeiro, não compareceu ao CT da Barra Funda e, desde então, não temos um posicionamento oficial do jogador. Temos um grupo de atletas comprometidos, que sabem que temos uma sequência de jogos nos próximos dois meses que podem estabelecer nossos objetivos para a temporada.”

Entenda o caso

No sábado, o zagueiro equatoriano foi cortado do jogo contra o Cruzeiro após dar um sumiço no time e não se reapresentar. A informação só foi divulgada na hora do jogo pelo ge.

O jogador tinha que ter se apresentado às 12 horas, o que não aconteceu, devido a uma viagem para o Equador feita sem avisar na madrugada desta sexta-feira. Segundo a reportagem do ge, o clube não conseguiu entrar em contato com o jogador e não tem um posicionamento oficial sobre o ocorrido. Familiares e representantes de Arboleda também não tinham informações.

O zagueiro perdeu espaço no time tricolor nesta temporada. Dos 20 jogos do time tricolor em 2026, ele participou de 11.