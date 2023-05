São Paulo deve ter retorno de Calleri em jogo contra o Inter; veja a provável escalação

Fora dos últimos dois jogos, diante de Coritiba e Tolima (Colômbia), o centroavante formará dupla de ataque com Luciano

Rubens Chiri/saopaulofc.net Jonathan Calleri é o principal atacante do São Paulo



O São Paulo terá um reforço de peso para o duelo contra o Internacional, marcado para este domingo, 7, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Jonathan Calleri, que está recuperado de uma dengue e treinou normalmente nesta sexta-feira. Fora dos últimos dois jogos, diante de Coritiba e Tolima (Colômbia), o centroavante formará dupla de ataque com Luciano. Quem também estará à disposição do técnico Dorival Júnior é o meio-campista Gabriel Neves. O volante uruguaio sofreu uma entorse contra os colombianos, mas também participou das atividades. Desta forma, a equipe são-paulina deve ter: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Gabriel Neves (Luan), Pablo Maia, Wellington Rato (Michel Araújo) e Rodrigo Nestor; Luciano e Calleri. Com quatro pontos conquistados, o Tricolor é oitavo colocado.