São Paulo encaminha contratação de Rafael Tolói para resolver escassez de zagueiros

Antes de avançar pelo defensor de 34 anos, o departamento de futebol tricolor chegou a negociar com Igor Rabello, do Atlético-MG, mas não houve acordo e o jogador deve ser reforço do Fluminense

  • 14/08/2025 15h57
Reprodução/Instagram/@rafael.toloi2 Rafael Tolói, Rafael Tolói defendeu o São Paulo entre 2012 e 2015, com uma breve saída por empréstimo à Roma em 2014

O zagueiro ítalo-brasileiro Rafael Tolói está perto de ser anunciado pelo São Paulo. Ele desembarcou na capital paulista nesta quinta-feira, 14, e vai passar por exames médicos antes de assinar contrato válido até o final de 2026. O documento preparado pela diretoria tricolor também prevê possibilidade de mais um ano de vínculo em caso de cumprimento de metas.

Antes de avançar pelo defensor de 34 anos, o departamento de futebol são-paulino chegou a negociar com Igor Rabello, do Atlético-MG, mas não houve acordo e o jogador deve ser reforço do Fluminense. A busca por um zagueiro era uma das prioridades do São Paulo, muito em razão do esquema tático utilizado por Hernán Crespo, adepto da formação com três defensores.

Alan Franco, Ferraresi e Sabino são os nomes à disposição do treinador no momento, já que Arboleda está lesionado e Ruan Tressoldi foi devolvido ao Sassuolo no começo de julho após o fim do contrato de empréstimo.

Rafael Tolói defendeu o São Paulo entre 2012 e 2015, com uma breve saída por empréstimo à Roma em 2014. Antes, jogou pelo Goiás, clube que o revelou. Quando deixou a equipe do Morumbi pela segunda vez, voltou à Itália para vestir as cores da Atalanta, clube que defendeu por dez temporadas. Com dupla cidadania, jogou pela seleção italiana.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório 

