São Paulo estreia com vitória por 2 a 0 contra o CSE na Copinha

Pedrinho e Vitinho marcaram os gols da vitória do Tricolor Paulista em São Caetano do Sul

Rubens Chiri/Saopaulofc.net São Paulo está empatado com o São Caetano no Grupo 21



O São Paulo foi o último time grande do Estado a estrear pela Copinha 2022. Na noite desta quarta-feira, 5, o Tricolor Paulista recebeu o CSE no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, e venceu por 2 a 0. O jogo teve poucas oportunidades para ambos os lados. Somente no segundo tempo a partida ficou mais movimentada. Aos quatro minutos, Patryck sofreu pênalti. O meia Pedrinho foi para a cobrança e abriu o placar. Aos 34, a equipe são-paulina ampliou com golaço de Vitinho. Aos 41 minutos, o São Paulo ainda teve mais uma penalidade, mas o goleiro adversário defendeu a cobrança de João Adriano. Pelo Grupo 21, o São Paulo empata no primeiro lugar com o São Caetano. Perilima e CSE não pontuaram. No dia 8, sábado, o Tricolor enfrenta o Perilima às 21h30 (horário de Brasília).