São Paulo faz valer ‘lei do ex’ e vence Fluminense de virada

Luciano e Brenner, que já defenderam o Tricolor Carioca, fizeram os dois primeiros gols do time paulista

JOCA DUARTE/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Brenner marcou o gol da vitória do Tricolor paulista



O São Paulo venceu de virada o Fluminense por 3 a 1 neste domingo, no Morumbi, e reassumiu o segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Tricolor Paulista chegou aos 16 pontos, apenas um atrás do Internacional, que empatou com o Bahia em casa. O time carioca não vence há duas rodadas, e permanece com 11 pontos. Os dois primeiros gols do São Paulo foram marcados por jogadores que passaram pelo Fluminense, Benner e Luciano. Na quarta-feira, o São Paulo recebe o Red Bull Bragantino, às 19h15, e o Flu faz o clássico contra o Flamengo, às 21h30, no Maracanã.

O JOGO

O São Paulo descobriu rapidamente que o lado esquerdo do ataque, explorando a fragilidade do improvisado lateral-direito Calegari, era a melhor alternativa para tentar chegar ao gol. Por lá, criou três boas jogadas seguidas e, ao longo do primeiro tempo, chegaria com mais perigo ao gol de Marcos Felipe. Aos 11 minutos os paulistas perderam a primeira grande chance: após chute de Reinaldo que desviou na defesa, Igor Vinícius, dentro da área, pegou a bola com espaço para conclusão, mas bateu de esquerda para fora.

O São Paulo tinha menor posse de bola que o Fluminense, mas era mais objetivo. No entanto, cometia erros na saída de bola e dava espaços na defesa que permitiam aos cariocas levar perigo a Tiago Volpi. Isso aconteceu, por exemplo, aos 15 minutos. Nenê recebeu de Wellington Silva e bateu duas vezes para defesas de Volpi. Na sequência, Yuri chutou no rebote e Reinaldo desviou para escanteio. Yuri concluiria contra o gol são-paulino logo depois, após bobeira na saída de bola, e Volpi pegou de novo.

Aos 26 minutos, o VAR foi acionado pela primeira vez. Numa disputa de bola na área do Fluminense, Igor Vinícius, que estava em velocidade, atingiu Luccas Claro. Falta do são-paulino. Mas o árbitro Paulo Roberto Alves, mesmo em posição privilegiada para ver o lance, marcou pênalti. Por isso, foi chamado pelo VAR. Foi à cabine assistir ao vídeo do lance, percebeu equívoco, reviu a marcação e decidiu dar cartão amarelo ao lateral do São Paulo. Naquela altura, o São Paulo já adiantara a marcação e não deixava o Flu sair jogando com qualidade. Mas pecava por ser pouco efetivo ao armar jogadas que poderiam resultar em conclusão contra o gol carioca.

Apesar disso, o Fluminense abriu o placar em outro erro da defesa dos paulistas. O goleiro Marcos Felipe deu um chutão para a frente e Igor Vinícius foi enganado pelo quique da bola. Wellington Silva se aproveitou, penetrou e bateu de direita para marcar. O São Paulo quase empatou no fim da etapa, em mais um lance pela esquerda, mas numa conclusão sem querer. Dodi foi afastar e chutou a bola em Paulinho Bóia. A bola saiu com perigo. Fernando Diniz estava visivelmente irritado ao fim do primeiro tempo e fez logo três mudança no intervalo: colocou Juanfran, Igor Gomes e Brenner nos lugares de Igor Vinícius, Hernanes e Paulo Bóia, respectivamente.

O time acordou e o empate veio rapidamente. Justamente por intermédio de dois dos jogadores que entraram. Após escanteio cobrado por Igor Gomes, Léo desviou e Brenner se antecipou a Egídio para tocar para o gol, aos 4. Mais quatro minutos e veio a virada. Brenner fez grande jogada, entrou driblando e bateu na trave. No rebote, a bola sobrou para Luciano, que só teve o trabalho de tocar para o gol. O São Paulo tomou conta do jogo, com velocidade e toques objetivos. E boa marcação. Poderia até ter ampliado, pois criou chances como a de Vitor Bueno, aos 23 minutos, em que a bola desviou na zaga e saiu a escanteio

Depois disso, porém, o São Paulo adotou uma proposta de jogo comum: recuou à espera de oportunidade de contra-atacar. Deixava o Fluminense tocar a bola e, fechado, não permitia aos cariocas ameaçar. A alternativa do Flu era os cruzamentos para a área, mas o time não tinha centroavante. Por isso, o São Paulo mantinha o controle do jogo e até criava chances para ampliar. Luciano só não marcou o terceiro aos 36 porque, de frente para o gol, chutou por cima. Mas aos 47, num lance em que a defesa do Fluminense dormiu, Vitor Bueno arriscou de fora da área e colocou no canto esquerdo de Marcos Felipe, garantindo a tranquila e merecida vitória do São Paulo.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 3 x 1 FLUMINENSE

SÃO PAULO – Tiago Volpi; Igor Vinícius (Juanfran), Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Hernanes (Igor Gomes), Gabriel Sara (Luan) e Vitor Bueno; Luciano (Bruno Alves) e Paulinho Bóia (Brenner). Técnico: Fernando Diniz.

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yuri (Felipe Cardoso), Dodi, Nenê e Michel Araújo (Ganso); Wellington Silva (Luiz Henrique)e Marcos Paulo (Pacheco). Técnico: Odair Hellmann.

GOLS – Wellington Silva, aos 39 minutos do primeiro tempo. Brenner, aos 4, Luciano, aos 8, e Vitor Bueno, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Paulo Roberto Alves.

LOCAL – Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).