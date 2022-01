Perto da reestreia, Daniel Alves faz golaço em treino do Barcelona; assista

O lateral brasileiro deve voltar a representar o Barça na próxima quarta-feira, 5, na partida contra o Linares Deportivo, fora de casa, válida pela fase que precede as oitavas de final da Copa do Rei

Reprodução/Twitter/@FCBarcelona Daniel Alves (à direita) comemorando durante treino do Barcelona



Daniel Alves deve fazer a sua reestreia com a camisa do Barcelona na próxima quarta-feira, 5, na partida contra o Linares Deportivo, fora de casa, válida pela fase que precede as oitavas de final da Copa do Rei. Contratado em novembro do ano passado, o lateral-direito será inscrito na competição nas próximas horas, conforme adiantou o diretor esportivo do clube catalão, o espanhol Mateu Alemany – o brasileiro não podia ser registrado até então porque fechou com o Barça enquanto a janela de transferências estava fechada. Recuperado da Covid-19, o veterano de 38 anos participou do treinamento promovido pelo técnico Xavi nesta segunda, 3, marcando um golaço de cobertura, em atividade de campo reduzido. Confira abaixo.

Jogador com mais títulos na história do futebol, Daniel Alves entrou para o hall de ídolos do Barcelona após excelente passagem no Camp Nou. De 2008 a 2016, o lateral-direito conquistou 23 taças, sendo três da Liga dos Campeões e seis do Campeonato Espanhol. Após passar por Juventus e Paris Saint-Germain, o ala voltou ao Brasil para atuar no São Paulo, seu time de coração na infância. Apesar de participar da conquista do título do Paulistão do ano passado, Dani saiu pela porta dos fundos do Morumbi, rescindindo seu vínculo devido a uma pendência financeira – o Tricolor irá pagar R$ 25 milhões ao atleta durante cinco anos. Agora, o veterano mira voltar no radar de Tite, técnico da seleção brasileira, para jogar a Copa do Mundo de 2022, que será realizada no fim do ano, no Catar.